Глава Минэнерго США призвала отказаться от импорта ядерных реакторов из России

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм призвала отказаться от импорта ядерных реакторов из России, пишет The Hill.

По ее словам, Россия демонстрирует пренебрежительное отношение к ядерной безопасности, в том числе в вопросах, касающихся Запорожской АЭС.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии заявили, что состояние реакторов Запорожской атомной электростанции остается прежним.

В агентстве также с беспокойством обратили внимание на снижение уровня воды в Каховском водохранилище, откуда поступает вода в пруд для охлаждения реакторов ЗАЭС.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявлял, что для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС требуются более решительные усилия всех сторон.

До этого в департаменте информации и печати МИД РФ сообщали, что визит генерального директора МАГАТЭ в Россию на следующей неделе прорабатывается.