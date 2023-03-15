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Глава Минэнерго США призвала отказаться от импорта ядерных реакторов из России

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NASA

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм призвала отказаться от импорта ядерных реакторов из России, пишет The Hill.

По ее словам, Россия демонстрирует пренебрежительное отношение к ядерной безопасности, в том числе в вопросах, касающихся Запорожской АЭС.

Ранее в Международном агентстве по атомной энергии заявили, что состояние реакторов Запорожской атомной электростанции остается прежним.

В агентстве также с беспокойством обратили внимание на снижение уровня воды в Каховском водохранилище, откуда поступает вода в пруд для охлаждения реакторов ЗАЭС.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявлял, что для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС требуются более решительные усилия всех сторон.

До этого в департаменте информации и печати МИД РФ сообщали, что визит генерального директора МАГАТЭ в Россию на следующей неделе прорабатывается.

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