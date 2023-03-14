Дерипаска предсказал США проблемы на фоне краха Silicon Valley Bank

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что банкротство самого крупного регионального американского банка — Silicon Valley Bank — стало бы действительно «большим событием», если бы не две проблемы, остроту которых США еще предстоит ощутить. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что государственные финансы США уже находятся в чрезвычайно уязвимом положении, учитывая «32 триллиона долга» и двукратный рост процентных ставок по новым заимствованиям за последний год.

По его словам, на расходы правительства для выплат процентов по долгу только в четвертом квартале прошлого года были потрачены рекордные $213 млрд.

«В ближайшие месяцы возникает риск потери священного статуса обладателя наивысшего кредитного рейтинга AAA. Хотя он уже давно не отражает фундаментальные показатели американских госфинансов, а является скорее элементом политической и психологической поддержки глобального доминирования США в финансовой сфере», — предположил бизнесмен.

Однако над США нависла куда более опасная «скрытая китайская угроза», утверждает предприниматель. Если китайские банки во главе с Народным банком КНР начнут не просто распродавать казначейские облигации, а вовсе перестанут покупать американский долг в прежних объемах, то в скором времени ставки по заимствованиям американского Минфина установятся на уровне 8-10%, а дефицит федерального бюджета страны удвоится.

В таких условиях, подчеркнул Дерипаска, США не хватит денег не только на войну и тем более с Китаем, но и на продолжение курса по смене режимов, не устраивающих США.

Ранее стало известно, что в США впервые после финансового кризиса 2008 года разорился крупный банк. Администрация президента США Джо Байдена пытается теперь утихомирить своих граждан на фоне разорения Silicon Valley Bank.