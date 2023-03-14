Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Aamulehti: фермеры в Финляндии стали сворачивать производство из-за роста затрат

close
100%
Depositphotos

Финские фермеры стали уменьшать производство молока, куриных яиц и свинины из-за резкого роста расходов. Об этом пишет финское издание Aamulehti, ссылаясь на данные Центра природных ресурсов Финляндии (Luke).

По данным Luke, производство свинины в Финляндии в 2022 году сократилось примерно на 3% по сравнению с предыдущим годом. Производство говядины, молока и яиц сократилось на 2%, производство мяса птицы осталось на уровне прошлого года.

Исследователь Luke Чаба Яншик заявил, что основная причина сложившейся ситуации заключается в увеличении производственных затрат, которые привели к проблемам с рентабельностью и закрытию ряда ферм. В частности, произошел резкий рост расходов на электричество, белковые концентраты и корма. Из-за этого фермеры стали терпеть убытки.

В публикации отметили, что в долгосрочной перспективе производство будет зависеть от спроса. Однако по итогам 2022 года объем реализации продуктов питания в стране снизился на 5%. В целом, на фоне роста цен, люди просто стали переключаться на более доступные и дешевые мясные продукты.

19 января РИА Новости со ссылкой на статистические данные Энергетического агентства страны сообщило, что по итогам прошедшего года цены на электроэнергию в Финляндии резко выросли. Увеличение стоимости в среднем составило от 106% до 353% в сравнении с показателями за аналогичный период 2021-го.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть