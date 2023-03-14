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Европейские металлурги снова запустили производство на домнах из-за роста цен на сталь

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Александр Костин/РИА «Новости»

Рост цен на сталь и снижение стоимости энергоносителей привели к тому, что европейские металлургические компании с начала 2023 года стали восстанавливать производство на домнах, которые остановились в 2022 году. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Platts.

По данным Platts, с начала года о перезапуске или росте производства объявили девять крупных европейских предприятий. Например, ArcelorMittal в Германии, не останавливавшая домны, но работавшая на пониженных объемах, восстановила уровень производства. Во Франции металлургический гигант готовится в апреле перезапустить домну мощностью 2 млн тонн. Похожая ситуация наблюдается и в других странах, где останавливалось производство или снижались его объемы.

В публикации отметили, что европейские производители были вынуждены снизить объемы производства в 2022 году из-за дорогой энергии и снижения спроса на сталь. Однако в декабре ситуация стала меняться, так как цены на газ упали в несколько раз, а спрос на металлы стал постепенно восстанавливаться.

Эксперты рынка посчитали, что рост цен на сталь в Европе произошел также из-за увеличения спроса со стороны Турции, где производство пока что не смогло оправиться после землетрясений.

В середине ноября независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов заявил, что возможный запрет на поставки меди и никеля из России на Лондонскую биржу металлов (LME) вызвал бы кризис в европейской промышленности. Эксперт утверждает, что прекращение приема LME меди и никеля из РФ на свои склады вызвало бы остановку многих заводов в ЕС. В том числе, металлургических, кабельных, двигателестроительных и автомобильных предприятий.

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