Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Ведомости»: Минцифры предложило навсегда обнулить налог на прибыль для IT-компаний

close
100%
Freepik

Минцифры предложило бессрочно обнулить налог на прибыль для IT-компаний. Соответствующее письмо уже направлено полномочному представителю правительства РФ в Госдуме. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на источник.

«Минцифры предложило сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний. Письмо с такой инициативой за подписью замминистра Александра Шойтова было направлено полномочному представителю правительства РФ в Госдуме Александру Синенко», — отметил собеседник издания.

Участники рынка посчитали, что нулевая налоговая ставка должна быть действительно бессрочной без возвращения к ставке в 20%, так как в этом случае отрасль испытывала определенные сложности. Например, компания сможет держать у себя меньше разработчиков, что затормаживает ее развитие.

По словам члена комитета по информтехнологиям Госдумы Антона Немкина, сейчас налоговые годы действуют только для разработчиков IT-продуктов. Однако они не касаются тех компаний, которые занимаются обслуживанием IT-систем и информационной безопасностью. Такая ситуация создает неравные условия конкуренции, что может привести к замедлению развития IT-сектора в стране.

24 февраля правительство расширило список IT-компаний, которые могут получить доступ к господдержке. Например, компании IT-сектора, чья деятельность связана с исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, теперь смогут получить государственную аккредитацию, а значит, претендовать на меры государственной поддержки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть