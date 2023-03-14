«Ведомости»: Минцифры предложило навсегда обнулить налог на прибыль для IT-компаний

Минцифры предложило бессрочно обнулить налог на прибыль для IT-компаний. Соответствующее письмо уже направлено полномочному представителю правительства РФ в Госдуме. Об этом пишет газета «Ведомости», ссылаясь на источник.

«Минцифры предложило сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний. Письмо с такой инициативой за подписью замминистра Александра Шойтова было направлено полномочному представителю правительства РФ в Госдуме Александру Синенко», — отметил собеседник издания.

Участники рынка посчитали, что нулевая налоговая ставка должна быть действительно бессрочной без возвращения к ставке в 20%, так как в этом случае отрасль испытывала определенные сложности. Например, компания сможет держать у себя меньше разработчиков, что затормаживает ее развитие.

По словам члена комитета по информтехнологиям Госдумы Антона Немкина, сейчас налоговые годы действуют только для разработчиков IT-продуктов. Однако они не касаются тех компаний, которые занимаются обслуживанием IT-систем и информационной безопасностью. Такая ситуация создает неравные условия конкуренции, что может привести к замедлению развития IT-сектора в стране.

24 февраля правительство расширило список IT-компаний, которые могут получить доступ к господдержке. Например, компании IT-сектора, чья деятельность связана с исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, теперь смогут получить государственную аккредитацию, а значит, претендовать на меры государственной поддержки.