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Платные онлайн-сервисы обяжут за сутки уведомлять об оплате за подписку

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В Государственную думу до конца весенней сессии должны внести проект закона, согласно которому интернет-сервисы (включая онлайн-кинотеатры и музыкальные стриминги) должны будут за сутки уведомлять пользователей о списании средств за подписку с помощью push-уведомлений или электронных писем. Об этом сообщает RT со ссылкой на «Единую Россию».

«Многие люди оформляют тестовый доступ к услугам в интернете, а потом теряют средства, когда бесплатный период заканчивается и деньги списываются без предупреждения. Мы хотим исправить эту ситуацию», — рассказал автор законопроекта Антон Немкин.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала, что соответствующий законопроект внесут в Госдуму.

В начале марта сообщалось, что по итогам 2022 года совокупная выручка отечественных онлайн-кинотеатров выросла только на 5%, тогда как в 2021 году рынок в денежном выражении увеличился на 54%.

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