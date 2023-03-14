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Молодым российским предпринимателям разрешили получать гранты раз в три года

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Shutterstock

Молодые бизнесмены в возрасте от 14 до 25 лет смогут получать гранты повторно раз в три года. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на новый проект приказа Минэка.

В публикации отметили, что раньше гранты молодые предприниматели могли получать однократно. Однако теперь поддержку разрешат получать раз в три года, если первый грант был успешно реализован.

В пресс-службе ведомства добавили, что максимальный размер поддержки вырастет с 500 тыс. руб. до 1 млн руб. за счет средств бюджета региона. Кроме того, будет введено понятие новой инфраструктуры поддержки предпринимателей и самозанятых – бизнес-парки. Основное отличие от технопарков будет в том, что на этих площадках будут размещаться лишь самозанятые и микропредприятия.

Эксперты рынка посчитали, что такие площадки помогут развивать предпринимательство в стране, обеспечивая дополнительную поддержку молодежи. Однако рекордного роста числа бизнесменов не будет, так как данная мера, скорее всего, больше поддерживает действующих предпринимателей.

В середине декабря заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что в 2022 году правительство Москвы направило на поддержку столичных субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) уже 30 млрд руб.

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