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РБК: РСПП разрабатывает платформу для конфиденциальных международных расчетов

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РИА «Новости»

Издание РБК сообщило, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разрабатывает цифровую платформу, позволяющую компаниям и финансовым организациям проводить трансграничные платежи в режиме конфиденциальности. Об этом РБК рассказал управляющий директор управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Андрей Лисицын. Лисицин уточнил, что запуск прототипа платформы запланирован на конец марта и будет протестирован на группе почти из 30 компаний.

«Мы в настоящее время делаем платформу информационно-аналитического взаимодействия по трансграничным расчетам. Она призвана обеспечивать обмен информацией в конфиденциальном режиме между корпорациями и финансовыми организациями, а также финтех-компаниями о потребностях и возможностях по осуществлению расчетов в различных валютах, а также их направлениях», — сказал Лисицин.

Ранее газета «Ведомости» написала, что РСПП обратился к Минюсту, Генпрокуратуре, МВД и Госдуме с просьбой снизить уголовное и административное давление на бизнес.

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