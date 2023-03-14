В Минэнерго Казахстана заявили о планах направить 20 тыс. тонн нефти в Германию в апреле

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что власти страны планируют направить еще 20 тыс. тонн нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию в апреле 2023 года. Его слова передает ТАСС.

Акчулаков уточнил, что первая партия нефти уже ушла, и вторая партия будет отправлена в марте.

«В среднем планируем 20 тыс. тонн нефти в месяц. По плану в апреле тоже 20 тыс. тонн», — заявил глава Минэнерго Казахстана.

В конце февраля сообщалось, что национальный оператор Казахстана по магистральному нефтепроводу «Казтрансойл» начал принимать казахстанскую нефть для ее дальнейшего экспорта в Германию.

В компании сообщали, что в декабре 2022 года оператором была направлена годовая заявка на транспортировку в этому году 1,2 млн тонн нефти Казахстана по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» в направлении пункта сдачи нефти «Адамова застава» для поставки в ФРГ.