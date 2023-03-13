Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минпромторге заявили, что обязательная маркировка БАДов в РФ начнется с 1 октября 2023 года

close
100%
Depositphotos

Обязательная маркировка биологически активных добавок (БАДов) может начаться уже с 1 октября 2023 года. Об этом заявила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, передает РИА Новости.

«В настоящее время Минпромторгом подготовлен проект постановления о введении обязательный маркировки. Маркировка предусматривает поэтапное внедрение в течение двух лет. При этом с 1 сентября 2023 года начнется регистрация в информационной системе маркировки», — отметила Приезжева.

По ее словам, уже с 1 октября 2023 года начнется обязательная маркировка производителями и импортерами.

Она добавила, что следующим шагом станет обязательная фиксация кода маркировки при розничной продаже, которая стартует с 1 марта 2024 года. Затем, с 1 мая система должна получать сведения о выводе из оборота в рамках объемно-артикульного учета. Заключительным шагом станет поштучная прослеживаемость, которая наступит к 1 сентября 2025 года.

В конце января ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный министерством сообщил, что Минпромторг предложил ввести в России обязательную цифровую маркировку питьевой воды для детского питания. Согласно замыслу министерства, она должна начать действовать с 1 сентября 2023 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть