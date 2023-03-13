В Минпромторге заявили, что обязательная маркировка БАДов в РФ начнется с 1 октября 2023 года

Обязательная маркировка биологически активных добавок (БАДов) может начаться уже с 1 октября 2023 года. Об этом заявила замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, передает РИА Новости.

«В настоящее время Минпромторгом подготовлен проект постановления о введении обязательный маркировки. Маркировка предусматривает поэтапное внедрение в течение двух лет. При этом с 1 сентября 2023 года начнется регистрация в информационной системе маркировки», — отметила Приезжева.

По ее словам, уже с 1 октября 2023 года начнется обязательная маркировка производителями и импортерами.

Она добавила, что следующим шагом станет обязательная фиксация кода маркировки при розничной продаже, которая стартует с 1 марта 2024 года. Затем, с 1 мая система должна получать сведения о выводе из оборота в рамках объемно-артикульного учета. Заключительным шагом станет поштучная прослеживаемость, которая наступит к 1 сентября 2025 года.

В конце января ТАСС со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный министерством сообщил, что Минпромторг предложил ввести в России обязательную цифровую маркировку питьевой воды для детского питания. Согласно замыслу министерства, она должна начать действовать с 1 сентября 2023 года.