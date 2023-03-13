FT: Сингапур, Дубай и Майами заняли лидирующие места по числу иммигрировавших миллионеров

Дубай, Майами и Сингапур во время пандемии коронавируса стали мировыми лидерами по числу иммигрировавших миллионеров. Об этом пишет газета Financial Times.

В публикации отметили, что в Дубай переезжают богатые предприниматели из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, а также из России, в Сингапур — из Пекина, а в Майами — из Нью-Йорка. При этом в 2023 году Дубай, Майами и Сингапур станут лидерами и по росту цен на элитную недвижимость.

Первое место по числу иммигрировавших миллионеров у Сингапура, где проживает 250 тыс. представителей экономической элиты. При этом население города составляет 5,5 млн человек. Для привлечения состоятельных людей власти отрыли агентство, которое помогает в создании фирм по управлению семейным состоянием.

Второе мест занимает Дубай, который выдает состоятельным гражданам «золотые визы». Благодаря таким иммигрантам строительный бизнес города стремительно растет. Замыкает тройку Майами, где основная причина переезда миллионеров – низкие налоги, хорошие условия климата и первый в США торговый центр класса люкс, который был построен с нуля.

16 февраля агентство Bloomberg со ссылкой на данные британской консалтинговой компании по иммиграции Henley & Partners сообщило, что США перестали быть «магнитом для миллионеров» из России, Китая, Индии и арабских государств после пандемии коронавируса.