Регулятор в Германии ввел мораторий на операции местного подразделения SVB

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) ввело запрет на передачу активов и операции местного подразделения обанкротившегося банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщается на сайте регулятора.

BaFin пошел на такой шаг из-за того, что с большой долей вероятности не сможет выполнять обязательства перед клиентами. Сейчас филиал банка во Франкфурте-на-Майне закрыт. А Бундесбанк создал антикризисный штаб, который должен обсудить возможные последствия банкротства SVB для финансового рынка Германии.

Ранее в понедельник британский телеканал Sky News сообщил, что HSBC Holdings собирается купить британскую «дочку» SVB, что позволит защитить деньги вкладчиков и предотвратит неплатежеспособность кредитной организации.

До этого Economic Times, ссылаясь на источники писал, что банкротство американского SVB может затронуть как минимум 60 стартапов из Индии. Источники издания указали, что банкротство SVB отразится, в первую очередь, на выплатах зарплат сотрудникам стартапов.