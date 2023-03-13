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В Минфине Франции оценили последствия краха банка Кремниевой долины

Минфин Франции: крах банка SVB в США не повлияет на стабильность банковской системы страны

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brunolemaire/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что крах американского банка SVB, известного как банк Кремниевой долины, не несет в себе рисков для банковской системы Франции. Об этом сообщает Reuters.

«Мы следим за ситуацией в США, но нет никаких серьезных тревожных сигналов для французской банковской системы», — заявил министр.

Ранее американский миллиардер Билл Экман заявил, что из-за банкротства финансовой группы Silicon Valley Bank (SVB) без защиты вкладчиков может наступить крах экономики. В тот же день Минфин США пообещал всем вкладчикам SVB доступ к вкладам с 13 марта.

Silicon Valley Bank был закрыт 11 марта. Это произошло впервые после финансового кризиса 2008 года. По данным Bloomberg, значительная доля стартапов с венчурным капиталом в США были связаны именно с этим банком.

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