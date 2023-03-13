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ТАСС: газовый хаб начнет функционировать в Турции в течение года

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Strait Talk/YouTube

В Турции в настоящее время идет работа по урегулированию юридической составляющей проекта газового хаба, его запуск должен состояться в течение года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в министерстве энергетики и природных ресурсов Турции.

«Да, действительно, согласно нашим планам, запуск газового центра должен состояться в течение года. Сейчас ведутся работы по урегулированию юридической составляющей проекта», — сказал источник агентства.

Он также добавил, что пока трудно точно сказать, когда будут полностью завершены юридические вопросы.

Ранее сообщалось, что министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщал, что работа газового хаба потребует внесения поправок в законодательство. До этого член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявлял, что Анкаре нужны будут российские инвестиции для строительства, так как у Турции в настоящий момент нет денег на возведение хаба.

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