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Финансист Ващелюк назвала срок, на который невыгодно открывать вклад

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Агентство «Прайм» со ссылкой мнение главного аналитика Совкомбанка Натальи Ващелюк написало, что при принятии решения о сроке вклада следует учитывать два главных фактора. Это время, через которое возникнет необходимость потратить сбережения и ожидания по изменению процентных ставок.

«Лучше выбрать накопительный счет или вклад на месяц, даже если процентная ставка будет ниже, чем по вкладам на другие сроки», — cказала Ващелюк.

Кроме этого, следует присмотреться к тому, что будет со ставками в ближайшее время. Если есть понимание, что они вырастут, также не стоит открывать вклад надолго, отметила аналитик.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках, которые привлекли наибольший объем денег населения, в третьей декаде февраля 2023 года снизилась до 7,63% годовых. Это следует из материалов Центробанка. В первой и второй декадах февраля показатель был на уровне 7.93%. Максимальное значение средней максимальной ставки было зафиксировано в первой декаде марта – 20,51%. После этого показатель снижался.

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