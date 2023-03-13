В Турции опровергли отказ от реализации проекта газового хаба — но допустили внесение корректив в связи с землетрясениями на юго-востоке страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в турецком правительстве.

«Землетрясения стали главной темой в политической, социальной и экономической сферах страны. Усилия всех ведомств были направлены на устранения последствий «катастрофы века». Поэтому в некоторые другие вопросы были внесены коррективы. Сейчас постепенно мы возвращаемся к вопросам нашей повестки, в которой газовый хаб - ключевой», — указано в сообщении.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что вопрос с поставками черноморского газа из нового турецкого месторождения может решиться в апреле.

По словам Донмеза, часть персонала, отвечавшего за проектные работы по запуску газового хаба, проживала в зоне землетрясений, и сейчас им необходимо позаботиться о своих семьях.