Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Турции опровергли отказ от реализации проекта газового хаба

close
100%
РИА «Новости»

В Турции опровергли отказ от реализации проекта газового хаба — но допустили внесение корректив в связи с землетрясениями на юго-востоке страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в турецком правительстве.

«Землетрясения стали главной темой в политической, социальной и экономической сферах страны. Усилия всех ведомств были направлены на устранения последствий «катастрофы века». Поэтому в некоторые другие вопросы были внесены коррективы. Сейчас постепенно мы возвращаемся к вопросам нашей повестки, в которой газовый хаб - ключевой», — указано в сообщении.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что вопрос с поставками черноморского газа из нового турецкого месторождения может решиться в апреле.

По словам Донмеза, часть персонала, отвечавшего за проектные работы по запуску газового хаба, проживала в зоне землетрясений, и сейчас им необходимо позаботиться о своих семьях.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть