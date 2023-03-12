Миллиардер Экман заявил о возможном «крахе экономики» из-за банкротства банка SVB

Власти США должны действовать быстро, иначе может наступить крах экономики из-за банкротства американского банка Silicon Valley Bank (SVB). Об этом в Twitter написал миллиардер Билл Экман.

«У правительства есть около 48 часов, чтобы исправить ошибку, которая скоро станет необратимой. Позволив SVB обанкротиться без защиты вкладчиков, мир столкнулся с тем, что такое незастрахованный депозит — неопределенный иск по необеспеченным долговым обязательствам к обанкротившемуся банку», — отметил Экман.

По его словам, если JPMorgan, Citibank или Bank of America не смогут купить SVB до открытия торгов в понедельник, либо правительство не предложит гарантии на депозиты банка, то могут произойти тяжелые последствия для всех незастрахованных депозитов, которые, скорее всего, будут массово сниматься.

Он добавил, что сложившуюся ситуацию можно было избежать, если бы правительство вовремя вмешалось и обеспечило бы депозиты банка.

Ранее в воскресенье газета Wall Street Journal писала, что криптовалюта USD Coin резко снизилась в цене после того, как управляющая ей компания Circle призналась в хранении $3,3 млрд в обанкротившемся банке SVB.