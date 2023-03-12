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Аналитик Юшков объяснил призывы США к трейдерам по поводу наращивания поставок нефти из РФ

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Hasan Jamali/AP

США боятся, что из-за прекращения трейдерами торговли с российскими компаниями, Россия уменьшит поставки, что приведет к росту цен на нефть в мире. Об этом «Вечерней Москве» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Сейчас Штаты фактически говорят трейдерам: не бойтесь связываться с российской нефтью. Белый дом опасается, что из-за потолка цен Россия сократит экспорт нефти и на мировом рынке снова начнется дефицит, а значит, цены вновь повысятся. А США как нетто-импортер, то есть покупатель нефти, будут от этого страдать», — отметил Юшков.

По его словам, на фоне ограничений, введенных США и Евросоюзом против нефти из РФ, Крупнейшие трейдеры Trafigura и Gunvor почти полностью прекратили торговлю с российскими компаниями. Речь идет о том, что они попросту не знали, как подтвердить цену на купленную российскую продукцию.

Он добавил, что в свою очередь Россия сработала на опережение и с марта 2022 года многие компании из России переориентировали поставки в Азию. Однако сразу попасть на азиатский рынок не получилось, поэтому Россия уменьшила размеры поставок, что привело к дефициту на глобальном рынке. Из-за этого цены на нефть превысили $100 за баррель.

9 марта газета Financial Times писала, что представители Минфина США встретились с главами крупнейших нефтяных трейдеров Gunvor и Trafigura и призвали их возобновить перевозки российской нефти. Газета утверждает, что встреча состоялась после угроз России сократить поставки нефти.

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