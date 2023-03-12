Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономист Кульбака: у юаня появится шанс заменить доллар через 10 лет

close
100%
Depositphotos

Доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака утверждает, что юань сможет занять место доллара и стать мировой валютой не раньше, чем через 10 лет. Об этом сообщает URA.RU.

«Единая мировая валюта выгодна всем. Реально для этого должно пройти не менее 10 лет. В ближайшее десятилетие этого точно не будет. Никто не будет специально оспаривать первенство доллара. Это бессмысленная и глупая затея», — рассказал Кульбака.

По его словам, подобное обычно происходит само по себе в случае, если страна и ее экономика ослабевают. Это очень стабильный, но медленный процесс.

Ранее стало известно, что доля юаня в расчетах по экспорту из России за год подскочила в 32 раза, с 0,5% до 16%.

Так, на начало 2022 года расчеты по экспорту осуществлялись преимущественно в долларах и евро, 87% составляла доля валют стран, которые в дальнейшем были признаны недружественными, при этом доля юаня не превышала 0,5%, а рубля — 12%.

К концу года доля «токсичных» валют сократилась до 48%, доля рубля выросла до 34%, юаня до 16%, а валют других дружественных стран до 2%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть