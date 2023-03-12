Экономист Кульбака: у юаня появится шанс заменить доллар через 10 лет

Доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака утверждает, что юань сможет занять место доллара и стать мировой валютой не раньше, чем через 10 лет. Об этом сообщает URA.RU.

«Единая мировая валюта выгодна всем. Реально для этого должно пройти не менее 10 лет. В ближайшее десятилетие этого точно не будет. Никто не будет специально оспаривать первенство доллара. Это бессмысленная и глупая затея», — рассказал Кульбака.

По его словам, подобное обычно происходит само по себе в случае, если страна и ее экономика ослабевают. Это очень стабильный, но медленный процесс.

Ранее стало известно, что доля юаня в расчетах по экспорту из России за год подскочила в 32 раза, с 0,5% до 16%.

Так, на начало 2022 года расчеты по экспорту осуществлялись преимущественно в долларах и евро, 87% составляла доля валют стран, которые в дальнейшем были признаны недружественными, при этом доля юаня не превышала 0,5%, а рубля — 12%.

К концу года доля «токсичных» валют сократилась до 48%, доля рубля выросла до 34%, юаня до 16%, а валют других дружественных стран до 2%.