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МВФ: Молдавия выйдет из экономического кризиса раньше остальных стран Европы

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Михай Карауш/РИА Новости

Молдавия сможет выйти из экономического кризиса быстрее остальных стран Европы. Это будет обусловлено тем, что это государство раньше других столкнулось с ростом потребительских цен в связи с увеличением цен на энергоносители, приводит слова директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфреда Каммера РИА Новости.

«Мы видим, что Молдавия выйдет из этого кризиса в следующем году, возможно, немного раньше, чем остальная Европа, потому что Молдавия пострадала от инфляции раньше, чем остальная Европа», — заявил Каммер.

По его словам, важную роль в вопросе выхода из кризиса будет играть Национальный банк Молдавии. Местный валютный регулятор уже предпринял необходимые шаги для сдерживания инфляции в стране.

«Национальный банк Молдавии предпринял необходимые меры политики сдерживайся инфляции раньше, чем центральные банки в остальной Европе. Поэтому сейчас можно наблюдать, что базовая инфляция в стране стала снижаться», — заключил Каммер.

6 января Агентство США по международному развитию (USAID) выделило Молдавии $30 млн в рамках экономической помощи. Денежные средства направили для поддержания бюджета республики в условиях энергетического кризиса.

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