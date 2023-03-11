«Авито»: за год спрос на студии в Москве вырос на 65%

За год спрос на студии в Москве вырос на 65%, сообщает платформа «Авито Недвижимость».

В феврале также вырос спрос на трехкомнатные и многокомнатные квартиры — на 34,7% и 32,8% соответственно.

Объем предложения на московском рынке вторичной недвижимости в феврале вырос на 3,3% по сравнению с январем.

Ранее сообщалось, что интерес к элитной недвижимости в Москве в январе 2023 года вырос на 5,5% относительно декабря 2022 года.

Рост спроса зафиксировали впервые с августа 2022 года. В то же время интерес покупателей к такому жилью в январе 2023 года оказался на 64,6% ниже по сравнению с январем 2022 года.

По словам основателя Zavidov Realty Юрия Завидова, при заключении сделки в сегменте премиальной недвижимости покупателю могут предоставить скидку до 30% от изначальной стоимости объекта.

Во второй половине февраля директор департамента жилой недвижимости агентства Penny Lane Realty Сергей Колосницын рассказал, что объем продаж домов в элитных загородных поселках вдоль Рублево-Успенского шоссе в Московской области упали в три раза. В прошлом году продали всего 74 дома.