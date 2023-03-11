Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Авито»: за год спрос на студии в Москве вырос на 65%

close
100%
Pexels

За год спрос на студии в Москве вырос на 65%, сообщает платформа «Авито Недвижимость».

В феврале также вырос спрос на трехкомнатные и многокомнатные квартиры — на 34,7% и 32,8% соответственно.

Объем предложения на московском рынке вторичной недвижимости в феврале вырос на 3,3% по сравнению с январем.

Ранее сообщалось, что интерес к элитной недвижимости в Москве в январе 2023 года вырос на 5,5% относительно декабря 2022 года.

Рост спроса зафиксировали впервые с августа 2022 года. В то же время интерес покупателей к такому жилью в январе 2023 года оказался на 64,6% ниже по сравнению с январем 2022 года.

По словам основателя Zavidov Realty Юрия Завидова, при заключении сделки в сегменте премиальной недвижимости покупателю могут предоставить скидку до 30% от изначальной стоимости объекта.

Во второй половине февраля директор департамента жилой недвижимости агентства Penny Lane Realty Сергей Колосницын рассказал, что объем продаж домов в элитных загородных поселках вдоль Рублево-Успенского шоссе в Московской области упали в три раза. В прошлом году продали всего 74 дома.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть