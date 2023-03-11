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В Болгарии заявили о готовности принять дополнительные объемы газа из Азербайджана

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Президент Болгарии Румен Радев заявил, что страна готова принимать дополнительные объемы газа из Азербайджана и транспортировать его в Румынию, Венгрию и Словакию. Об этом он сообщил на брифинге, передает «Интерфакс».

«Мы готовы транспортировать дополнительные объемы азербайджанского газа, объединив возможности и усилия операторов газопроводов Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии. Теперь решение за вами», — сказал он.

Ранее сообщалось, что соглашение о сотрудничестве в области природного газа, заключенное между Турцией и Болгарией, вызвало настороженную реакцию в Европе. В Европейской федерации торговцев энергией (EFET) указали на риски возможной дискриминации потребителей топлива, пишет обозреватель турецкой газеты Dünya Керим Улькер.

Данное соглашение подразумевает транспортировку газа из Турции в Болгарию в объеме около 1,5 млрд кубометров в год. При этом срок сделки составит 13 лет, уточняется в заметке.

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