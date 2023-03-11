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«Армянские авиалинии» выполнили первый рейс в Москву на самолете Airbus A321-200

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Компания «Армянские авиалинии» выполнила свой первый рейс по маршруту ЕреванМосква — Ереван. Об этом сообщила пресс-служба ереванского аэропорта Звартноц на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Рады сообщить, что на армянский рынок вышел новый авиаперевозчик — компания «Армянские авиалинии», которая сегодня, 11 марта, совершила свой первый рейс по маршруту Ереван — Москва — Ереван на самолете Airbus A321-200», — сказано в сообщении.

В планах авиакомпании выполнять рейсы пять раз в неделю — по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Полеты предполагаются из международного аэропорта Звартноц в международный аэропорт Шереметьево.

Кроме того, «Армянские авиалинии» с 13 марта начнут летать по маршруту Ереван — Сочи — Ереван по понедельникам и пятницам. С 19 марта на постоянной основе один раз в неделю по воскресеньям планируются рейсы Ереван — Самара — Ереван.

В первой половине февраля министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на брифинге с хорватским коллегой Горданом Грлич Радманом в Ереване сообщил, что в отношениях Еревана и Москвы нет кризиса.

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