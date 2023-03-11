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Сбор зерна в России в 2022 году вырос почти на 30% по сравнению с 2021 годом

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Сбор зерна в Российской Федерации в 2022 году вырос на 29,9% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата.

По данным статистики, сбор зерновых и зернобобовых культур составил 157,676 млн тонн, что на 29,9% больше, чем в 2021 году (121,399 млн тонн).
Рост сбора пшеницы составил 37% — 104,237 млн тонн по сравнению с 76,1 млн тонн в 2021 году.

Сбор ячменя в прошлом году вырос на 30%, ржи — на 26,5%, кукурузы — на 5%. Сбор крупяных культур также вырос, за исключением риса и проса.

Ранее директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина заявила, что страны Африки увеличивают закупки пшеницы из России. По данным РЗС, в феврале на экспорт из России ушло 3,7 млн т зерновых культур — это на 35,4% больше, чем годом ранее. Тюрина допустила, что на росте отгрузок сказалось и то, что с ключевыми покупателями (Турция и Египет) начали проводиться расчеты в рублях.

10 марта официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что ООН работает над экспортом российского зерна и удобрений, что снижает риск продовольственного кризиса в мире.

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