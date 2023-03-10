Магазин косметики «Подружка» начал продавать алкоголь

Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Подружка» запустила продажу алкоголя в нескольких розничных точках в тестовом формате. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, на полках одного из магазинов, помимо традиционного косметического ассортимента, теперь представлено и вино — белое, красное и розовое.

Как рассказал сотрудник «Подружки», алкогольная продукция сейчас доступна лишь в двух магазинах сети.

«Это только завезли в прошлом месяце», — указал он, добавив, что продажа алкоголя запущена в качестве эксперимента.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что владелец «Л'Этуаль» полностью купил сеть магазинов косметики «Подружка». Гендиректор сети Татьяна Володина сказала, что в двух парфюмерно-косметических компаниях планируют увеличить ассортимент, расширить «географию, скорость и способы доставки».

На территории России открыты 287 магазинов сети «Подружка», и насчитывается 1000 магазинов «Л'Этуаль» в 250 российских городах.