Финансист объяснила, от чего зависит лимит кредитной карты

Лимит кредитной карты зависит от платежеспособности клиента и его финансового благополучия, объяснила в интервью Life операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. Также, по ее словам, банки обращают внимание на наличие сбережений, которые обладатель кредитки у них хранит.

«Кредитная карта дарит больше финансовой свободы, чем дебетовая, однако не стоит забывать, что она имеет лимит, то есть объем доступных для займа средств, который банк одобряет на этапе подачи заявки и в будущем может пересмотреть. Все это зависит от платежеспособности клиента, его финансового положения и наличия сбережений в кредитном учреждении», — отметила Артемьева.

Она также пояснила, что в случае активного использования кредитки и отсутствия по ней просроченных долгов, банк может увеличивать лимит. При этом, если платить не вовремя или хранить карту в «долгом ящике», финансовая организация наоборот может сократить доступный предел использования денежных средств, добавила эксперт.

Ранее руководитель блока розничного бизнеса Московского кредитного банка (МКБ) Алексей Охорзин рассказал, на что стоит обратить внимание при оформлении кредитки.