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«Казтрансойл»: Казахстан поставит 7 тыс. тонн нефти с Кашагана в направлении Баку в марте

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Sergei Karpukhin/Reuters

Казахстан планирует поставить 7 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган в направлении Баку в марте, сообщили в пресс-службе компании «КазТрансОйл».

«КазТрансОйл» в марте планирует произвести в порту Актау тестовую отгрузку 7 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган на экспорт для дальнейшей поставки в направлении порта Баку», — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что компанией-грузоотправителем станет INPEX North Caspian Sea, Ltd.

Ранее Глава Минэнерго Казахстана Болат Ачкулаков говорил о желании поставлять нефть в обход России. По его словам, республика заинтересована в бесперебойной работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

При этом страна рассматривает альтернативные варианты экспорта своей нефти в обход России при увеличении ее добычи.

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