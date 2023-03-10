Ford сократит свыше 1,1 тыс. работников на заводе в Испании

Американская автомобилестроительная компания Ford намеревается сократить более 1,1 тыс. сотрудников из 5,8 тыс. на заводе в испанском населенном пункте Альмусафес (автономное сообщество Валенсия), написала газета El Pais.

По информации издания, руководство компании объявило о таком решении профсоюзам, объяснив свои действия реструктуризацией деятельности в Европе в связи с переходом на производство электромобилей.

В Ford заверили, что планируют работать с профсоюзами конструктивным образом, чтобы «свести к минимуму влияние этого решения на сотрудников, их семьи и местное сообщество».

На этой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников написало, что американская компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) готовится сократить тысячи сотрудников в самое ближайшее время.

Ранее 10 марта агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании «Моторинвест» рассказало о росте в 2,3 раза или на 131% объема продаж электромобилей отечественного производства Evolute в феврале 2023 года относительно января.