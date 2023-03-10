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Продажи российских электромобилей Evolute в феврале увеличились в 2,3 раза, до 143 машин

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EVOLUTE

Объем продаж электромобилей отечественного производства Evolute в феврале 2023 года вырос в 2,3 раза или на 131% относительно января. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы компании «Моторинвест».

«Более четверти (26%) всех купленных в феврале новых электрокаров пришлось на отечественный бренд. По данным АО «Паспортный промышленный консалтинг», на регистрационный учет встало 143 электрокара Evolute, что на 131% больше показателя предыдущего месяца», — сказано в сообщении.

Всего за первые два месяца 2023 года в стране продали 205 электромобилей Evolute. Продажи стартовали в октябре 2022 года. С октября по декабрь в общей сложности купили 452 таких автомобиля.

Объем производства машин Evolute в октябре — декабре составил 1,7 тыс. авто. В 2023 году «Моторинвест» планирует выпустить 10 тыс., продать — более 6 тыс. электромобилей.

Во второй половине февраля агентство ТАСС со ссылкой на сообщение заместителя генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Михаила Подвязникова написало, что серийное производство российского электромобиля E-Neva планируется начать в конце 2026 года.

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