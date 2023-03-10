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Экономист Беляев счел правильным разъяснение чат-бота ChatGPT о лидерстве доллара

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Depositphotos

Разъяснение чат-бота ChatGPT касательно лидирующих позиций американского доллара на глобальном валютном рынке является правильным. Главными причинами доминирования этой валюты стали высокий уровень ликвидности и большой объем экономики США, приводит слова кандидата экономических наук Михаила Беляева «Лента.ру».

«Разъяснение чат-бота ChatGPT относительно того, почему доллар занимает лидирующие позиции среди мировых валют, является правильным. Это объясняется высокой ликвидностью валюты и объемом экономики США. В данном случае это довольно простой ответ — факторы двухкомпонентные, которые приводят к такому выводу. Фактически это классический вывод и анализ, который есть в любом нормальном учебнике по валютным отношениям», — пояснил Беляев.

По его словам, на выводы нейросети повлияли массив публикуемой в интернете информации, а также глубина и логика аргументации. Однако прогноз чат-бота ChatGPT относительно курса рубля к доллару является не совсем исчерпывающим.

«Говоря о будущем курса, он (чат-бот ChatGPT. — «Газета.Ru») вывернулся, хотя на самом деле мы понимаем, что несущая конструкция — это все-таки макроэкономические факторы, а они в известной мере предсказуемы. Я, например, стою на том, что в течение марта доллар останется на уровне 76 рублей, а в апреле уже может начать тестировать 77», — заключил Беляев.

9 марта информационное агентство РИА Новости со ссылкой на Чат-бот ChatGPT сообщило, что российская экономика может справиться с внешними вызовами, включая международные санкции. В этом ей должен помочь значительный запас природных энергетических ресурсов.

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