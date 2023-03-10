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В НАФИ сообщили, что более 40% россиян задумались о ремонте жилья в ближайшие три года

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

41% россиян планируют сделать ремонт или перепланировку жилья в ближайшие несколько лет. Об этом написало интернет-издание РБК со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. В исследовании, которое проводили в прошлом году, о ремонте задумывались 36% граждан России.

При этом 15% на данный момент хотят купить недвижимость, 8% — построить новый дом. Об изменении жилищных условий чаще остальных задумываются люди с высшим образованием (69%) и высоким уровнем дохода (72%).

В середине февраля в сети гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff рассказали, что совместный выбор предметов для домашнего интерьера помогает 67% россиян узнать друг друга лучше в паре.

Во второй половине января сервис «Ремонт со СберУслугами» и аналитический ресурс «Чек Индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД» провели исследование и выяснили, как изменились затраты россиян на ремонт в последнем квартале 2022 года и какой ремонт больше интересует россиян.

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