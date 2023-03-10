Аналитик предупредил о грядущем дефиците долларов в мире

Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил агентству «Прайм», что в странах, чья экономика страдает импортозависимостью от США, возможен дефицит долларов.

Экономист отметил, что двойной дефицит бюджета и торгового баланса наблюдается в десятках стран.

По его словам, выходом из ситуации может стать валютизация национальной финансовой системы.

Кочетков подчеркнул, что доминирование доллара в торговле и на долговых рынках приводит к тому, что стоимость такого долга становится непредсказуемой.

Под угрозой, по мнению аналитика, находятся страны, имеющий значительный долг, номинированный в долларах и торговый баланс, не способный обеспечить приток необходимого объема валюты.

Ранее Gallup показал, что 47% жителей планеты допустили, что доллар в ближайшие четверть века утратит лидерство.