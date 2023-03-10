Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитик предупредил о грядущем дефиците долларов в мире

Аналитик Кочетков допустил нехватку долларов в странах с импортозависимостью от США

close
100%
Depositphotos

Ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков заявил агентству «Прайм», что в странах, чья экономика страдает импортозависимостью от США, возможен дефицит долларов.

Экономист отметил, что двойной дефицит бюджета и торгового баланса наблюдается в десятках стран.

По его словам, выходом из ситуации может стать валютизация национальной финансовой системы.

Кочетков подчеркнул, что доминирование доллара в торговле и на долговых рынках приводит к тому, что стоимость такого долга становится непредсказуемой.

Под угрозой, по мнению аналитика, находятся страны, имеющий значительный долг, номинированный в долларах и торговый баланс, не способный обеспечить приток необходимого объема валюты.

Ранее Gallup показал, что 47% жителей планеты допустили, что доллар в ближайшие четверть века утратит лидерство.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть