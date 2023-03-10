Die Welt: ФРГ решила выкупить предназначенные для «Северного потока-2» три тысячи труб

ФРГ решила выкупить у компании Nord Stream 2 AG трубы, предназначенные для строительства газопровода «Северного поток-2». Об этом сообщает газета Die Welt.

По данным издания, правительство Германии ведет переговоры по покупке 3 тыс. труб.

Источники газеты отмечают, что сделку согласовали с США, чтобы обойти санкции. В свою очередь в Вашингтоне одобрили решение Берлина, но с условием, что деньги за трубы не попадут в Москву.

Собеседник Die Welt подчеркнул, что осталось «найти решение, чтобы деньги оказались у швейцарского администратора обанкротившейся компании и не утекали».

Ранее сообщалось, что власти ФРГ намерены использовать трубы, оставшиеся неиспользованными при строительстве «Северного потока — 2» в сооружении трубопровода, который соединит терминал сжиженного природного газа в районе острова Рюген с общиной Лубмин в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.