Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Укрэнерго» сообщило о восстановлении электроснабжения Запорожской АЭС

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинская компания «Укрэнерго» сообщила в своем Telegram-канале, что электроснабжение Запорожской АЭС было восстановлено после утреннего блэкаута, вызванного ракетными обстрелами.

Согласно сообщению «Укрэнерго», ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на производство электроэнергии для собственных нужд объединенной энергосистемы Украины.

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа также подтвердил эту информацию. Его слова передает ТАСС.

Карчаа отметил, что на момент прекращения энергоснабжения Запорожской АЭС первый и третий энергоблоки станции находились в ремонте, второй и четвертый — в режиме холодного останова, а пятый и шестой работали в режиме горячего останова. Таким образом, по словам советника гендиректора «Росэнергоатома», эти два энергоблока не генерируют электроэнергию, но вырабатывают тепло, поступающее в систему теплообеспечения вблизи станции города Энергодар, а также используется для внутренних потребностей атомной станции.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что Запорожская АЭС была впервые полностью обесточена с ноября 2022 года.

По словам главы МАГАТЭ, энергоснабжение ЗАЭС обеспечивали восемь из двадцати имеющихся генераторов — остальные были переведены в режим ожидания. Как отмечал Гросси, дизельного топлива для генераторов на станции должно хватить на 15 дней работы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть