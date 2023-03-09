«Укрэнерго» сообщило о восстановлении электроснабжения Запорожской АЭС

Украинская компания «Укрэнерго» сообщила в своем Telegram-канале, что электроснабжение Запорожской АЭС было восстановлено после утреннего блэкаута, вызванного ракетными обстрелами.

Согласно сообщению «Укрэнерго», ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на производство электроэнергии для собственных нужд объединенной энергосистемы Украины.

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа также подтвердил эту информацию. Его слова передает ТАСС.

Карчаа отметил, что на момент прекращения энергоснабжения Запорожской АЭС первый и третий энергоблоки станции находились в ремонте, второй и четвертый — в режиме холодного останова, а пятый и шестой работали в режиме горячего останова. Таким образом, по словам советника гендиректора «Росэнергоатома», эти два энергоблока не генерируют электроэнергию, но вырабатывают тепло, поступающее в систему теплообеспечения вблизи станции города Энергодар, а также используется для внутренних потребностей атомной станции.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявлял, что Запорожская АЭС была впервые полностью обесточена с ноября 2022 года.

По словам главы МАГАТЭ, энергоснабжение ЗАЭС обеспечивали восемь из двадцати имеющихся генераторов — остальные были переведены в режим ожидания. Как отмечал Гросси, дизельного топлива для генераторов на станции должно хватить на 15 дней работы.