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В ООН заявили, что экстратерриториальные санкции США нарушают права человека

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«Газета.Ru»

Спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань из Белоруссии заявила, что экстратерриториальные санкции США нарушают права человека. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Довгань, такие введение таких санкций является нарушением принципа презумпции невиновности и права на справедливое судебное разбирательство.

«Односторонние санкции направлены против лиц за границей за предполагаемую деятельность за пределами Соединенных Штатов, включая деятельность, являющуюся законной там, где она осуществляется», — пояснила спецдокладчик.

Таким образом нарушается право на свободу передвижения тех лиц, в отношении которых вводятся санкции, а также право не быть лишенными собственности произвольно.

Ранее «Коммерсантъ FM» сообщал, что Турция прекратила транзит санкционных товаров в Россию. Речь идет о товарах, идущих по параллельному импорту.

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