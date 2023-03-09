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Еврокомиссар Симсон: Украина примет участие в совместных с ЕС закупках газа

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David Mdzinarishvili/Reuters

Член Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Кадри Симсон заявила, что Украина примет участие в совместных с ЕС закупках газа с целью приобрести дополнительных 2 млрд кубометров топлива. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа», — указала еврокомиссар.

Согласно ее информации, это должно помочь Киеву получить дополнительные объемы топлива.

Ранее заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявлял, что Евросоюз в апреле намерен объявить тендер на поставку газа в попытке снизить цены на энергетические носители. Как передавало агентство Reuters, Еврокомиссия намерена опубликовать данные о совокупном спросе для привлечения покупателей в начале весны.

До этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила Украине участвовать в совместных закупках газа ЕС.

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