Глава МАГАТЭ Гросси: ЗАЭС впервые с ноября 2022 года полностью обесточена

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС была впервые полностью обесточена с ноября 2022 года. Его слова на заседании Совета управляющих МАГАТЭ передает ТАСС.

Как сообщил Гросси, энергоснабжение ЗАЭС обеспечивают восемь из двадцати имеющихся генераторов — остальные были переведены в режим ожидания. По словам главы МАГАТЭ, дизельного топлива для генераторов на станции хватит на 15 дней работы.

«Два из шести энергоблоков, которые находились в режиме горячего останова, переведены в режим холодного останова. Впервые с 23 ноября 2022 года станция потеряла все энергоснабжение, что произошло вслед за сообщениями о ракетных ударах по всей Украине в течение ночи», — сообщил Рафаэль Гросси, отметив, что намерен продолжить срочные консультации и контакты.

Ранее Гросси говорил о том, что не считает зашедшими в тупик переговоры по Запорожской АЭС. Он признал, что к компромиссу прийти сложно, однако при этом задался вопросом, что будет, «если глава МАГАТЭ поднимет руки вверх и скажет, что больше ничего не может сделать». Он выразил уверенность, что сторонам удастся прийти к соглашению.