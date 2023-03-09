Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава МАГАТЭ Гросси: ЗАЭС впервые с ноября 2022 года полностью обесточена

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС была впервые полностью обесточена с ноября 2022 года. Его слова на заседании Совета управляющих МАГАТЭ передает ТАСС.

Как сообщил Гросси, энергоснабжение ЗАЭС обеспечивают восемь из двадцати имеющихся генераторов — остальные были переведены в режим ожидания. По словам главы МАГАТЭ, дизельного топлива для генераторов на станции хватит на 15 дней работы.

«Два из шести энергоблоков, которые находились в режиме горячего останова, переведены в режим холодного останова. Впервые с 23 ноября 2022 года станция потеряла все энергоснабжение, что произошло вслед за сообщениями о ракетных ударах по всей Украине в течение ночи», — сообщил Рафаэль Гросси, отметив, что намерен продолжить срочные консультации и контакты.

Ранее Гросси говорил о том, что не считает зашедшими в тупик переговоры по Запорожской АЭС. Он признал, что к компромиссу прийти сложно, однако при этом задался вопросом, что будет, «если глава МАГАТЭ поднимет руки вверх и скажет, что больше ничего не может сделать». Он выразил уверенность, что сторонам удастся прийти к соглашению.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть