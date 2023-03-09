«Ъ»: пайщики вернулись на рынок коллективных инвестиций на фоне ожидания роста

В феврале 2023 года объем привлеченных средств в розничные ПИФы почти сравнялся с объемом выведенных средств, что говорит о постепенном возвращении пайщиков на рынок коллективных инвестиций. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Investfunds.

По данным Investfunds, в минувшем месяце чистый отток из открытых и биржевых ПИФов составил всего 100 млн руб. Основной отток средств произошел за счет открытых фондов, чистые выводы из них составили 0,63 млрд руб., что более чем втрое меньше, чем месяцем ранее. В то же время в биржевые фонды было инвестировано 0,53 млрд руб., что наполовину компенсировало отток января.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что основная идея в краткосрочной перспективе, которая влияет на поведение инвесторов, заключается в росте цен на фоне снижения ставок. Когда этого не происходит, то инвесторы теряют терпение, и они выводят средства. Однако в условиях роста ставок на долговом рынке частные инвесторы стали обращать внимание на вложения в фонды денежного рынка, которые предлагают большую доходность.

По мнению участников рынка, сейчас наблюдается прирост средств в более рисковые фонды акций и смешанного типа. В частности, владельцы паев не хотят упускать выгоду от возможного роста российского рынка. Поэтому в ближайшие месяцы можно ожидать определенного роста на рынке коллективных инвестиций.

В конце сентября по данным портала InvestFunds за июль, август и сентябрь стало известно, что фонды с выплатой дохода пользовались наибольшей популярностью у клиентов Управляющей компании «Первая» в третьем квартале 2022 года. На втором месте — «Фонд облигаций с выплатой дохода».