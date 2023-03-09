Американская компания Exxon Mobil увеличит поставки газа в ЕС через терминал Golden Pass

Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil собирается увеличить поставки топлива в европейский регион через свой терминал Golden Pass, который должны ввести в эксплуатацию уже в 2024 году. Об этом РИА Новости заявил старший вице-президент компании по СПГ Питер Кларк.

«Да, безусловно. Exxon Mobil активизирует усилия по экспорту дополнительного газа в Европу», — отметил Кларк.

По его словам, именно этой работой компания и занимается. Терминал GoldenPass, который заработает в 2024 году, является достаточно большим проектом, через который будут осуществлять поставки газа на мировой рынок. В том числе, запуск этого проекта поможет Европе, так как до 2024 года будет не так много новых мощностей.

9 февраля посол РФ в Италии и Сан-Марино Сергей Разов заявил, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в Италию оказались в четыре — пять раз дороже, чем стоимость поставок из России. По его словам, поставки газа из России были на стабильном и высоком уровне в течение десятков лет.

До этого издание «Жэньминь жибао» писало, что Европа не сможет длительный период времени закупать дорогой газ из США, так как это просто разорит регион. В публикации отметили, что в 2022 году импорт СПГ в ЕС достиг рекордных 94,73 млн тонн. При этом доля американского СПГ составила 41% от общего объема импорта, достигнув 38,86 млн тонн.