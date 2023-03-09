Замглавы Минстроя Ломакин заявил о сильной зависимости стройотрасли России от импорта оборудования

Строительная отрасль на российском внутреннем рынке сохраняет зависимость от импорта отделочных материалов из зарубежных стран. Речь идет в том числе о поставках инженерного оборудования и различных механизмов, приводит слова заместителя Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстроя) Александра Ломакина РИА-Недвижимость.

«Наиболее велика зависимость от импорта по отделочным и конструкционным материалам, а также по инженерному оборудованию и механизмам. Например, зависимость от импорта по бетоноукладчикам оценивается в 60%, по экскаваторам и каткам — в 80%, по асфальтоукладчикам — в 95%», — заявил Ломакин.

При этом степень зависимости от импорта зарубежного оборудования различается в зависимости от типов строительных работ. Например, в сегменте массового жилья этот показатель находится на уровне 5%. Однако планка резко увеличивается при возведении «уникальных» зданий, уточнил чиновник.

«Если же мы говорим об уникальных медицинских, культурных или промышленных объектах, где требуется сложное оборудование, то здесь доля импорта может доходить и до 30, и до 35%», — заключил Ломакин.

26 февраля газета «Московский Комсомолец» со ссылкой на участников рынка сообщила, что наибольшие трудности с так называемым импортозамещением на российском строительном рынке в настоящее время возникли в сферах высокотехнологического оборудования для лифтового хозяйства. Проблемы также фиксируются в области поставок сантехники и телекоммуникации.