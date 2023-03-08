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Производитель шин Continental планирует уйти с российского рынка

Германский производитель шин Continental AG собирается закрыть свой российский бизнес

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Global Look Press

Гендиректор германского производителя шин и автомобильной электроники Continental AG Николай Сетцер заявил, что компания планирует уйти из России и закрыть свой российский бизнес. Об этом говорится на сайте производителя.

«Мы продолжаем стремиться к контролируемому уходу с российского рынка», — сказал Сетцер.

По его словам, главной причиной, по которой Continental AG собирается покинуть РФ, послужил конфликт на Украине. Как указал Сетцер, 2022 год бросил производителю в связи с украинским конфликтом много вызовов, поскольку сильно увеличились цены на сырье, энергию и логистику.

Ранее французский производитель автомобильных шин Michelin сообщил о том, что в связи с уходом из России потерял €202 млн.

Как подсчитали аналитики журнала «Авто.ру», зарубежные автопроизводители и отраслевые бренды потеряли около $38,5 млрд после ухода из России. При этом самые крупные убытки в размере $24,4 млрд понесла компания British Petroleum.

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