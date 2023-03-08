На Украине начали производить автономные самолеты с дальностью полета до 3100 км

AeroDrone/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На Украине началось серийное производство автономных самолетов с дальностью полета до 3100 км. Об этом сообщает УНИАН.

По информации агентства, самолеты прошли сертификацию. Сейчас с Минобороны страны заключен контракт на поставку первой партии.

Партнер проекта AeroDrone Дмитрий Шимков пояснил, что речь идет о производстве моделей AeroDrone D-80 Discovery и E-300 Enterprise. Их стоимость может варьироваться от $250 000 до $450 000 в зависимости от комплектации.

Шимков добавил, что дальность полета таких самолетов превышает 1000 км. При этом если установить бак на 350 литров, то дальность полета может достигать 3100 км.

«У дрона есть полезная нагрузка, поэтому часть может уйти на горючее, часть — на груз, то есть в зависимости от целей полета», — пояснил Шимков.

Ранее РИА Новости сообщало, что в зоне СВО успешно протестировали противодронное ружье «Гарпия». Оно работает от литий-ионного аккумулятора. Эффективная дальность действия оружия — от 500 метров до 2 километров.