Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Kyodo: дефицит торгового баланса Японии достиг рекордных 1,98 трлн иен из-за роста цен на энергоресурсы

close
100%
Reuters

По итогам января текущего года дефицит торгового баланса Японии составил рекордные 1,98 трлн иен, или $14 млрд. Одной из главных причин подобной динамики стал рост цен на различные виды энергоносителей из-за усиления глобального энергетического кризиса, сообщает местное информационное агентство Kyodo со ссылкой на статистические данные Министерства финансов (Минфина) страны.

«В январе Япония зафиксировала рекордный дефицит текущего счета в размере 1,98 трлн иен (14 млрд долларов), ставший следствием роста цен на импорт (энергоресурсы и другие виды продукции — «Газета.Ru»), что привело к тому, что страна с ограниченными ресурсами зарегистрировала крупнейший в истории дефицит торгового баланса», — говорится в материале.

При этом темпы роста экспорта японских товаров оказались на относительно низком уровне из-за сокращения объемов вывоза продукции в соседний Китай. Это было вызвано новогодними праздниками в КНР по Лунному календарю, уточняется в заметке.

«Рост экспорта был намного медленнее, чем импорта, отчасти потому, что японские фирмы сократили поставки в Китай из-за новогодних праздников по Лунному календарю, которые наступили раньше обычного. Это привело к колоссальному дефициту торгового баланса в 3,18 трлн иен, что вдвое превышает показатель годом ранее», — заключается в статье.

22 января японская газета Yomiuri сообщила о планах руководства местной энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO) поднять тарифы на услуги почти на треть (30%). Данное намерение было вызвано стремительным ростом цен на энергоносители, которые привели к увеличению расходов организации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть