Kyodo: дефицит торгового баланса Японии достиг рекордных 1,98 трлн иен из-за роста цен на энергоресурсы

По итогам января текущего года дефицит торгового баланса Японии составил рекордные 1,98 трлн иен, или $14 млрд. Одной из главных причин подобной динамики стал рост цен на различные виды энергоносителей из-за усиления глобального энергетического кризиса, сообщает местное информационное агентство Kyodo со ссылкой на статистические данные Министерства финансов (Минфина) страны.

«В январе Япония зафиксировала рекордный дефицит текущего счета в размере 1,98 трлн иен (14 млрд долларов), ставший следствием роста цен на импорт (энергоресурсы и другие виды продукции — «Газета.Ru»), что привело к тому, что страна с ограниченными ресурсами зарегистрировала крупнейший в истории дефицит торгового баланса», — говорится в материале.

При этом темпы роста экспорта японских товаров оказались на относительно низком уровне из-за сокращения объемов вывоза продукции в соседний Китай. Это было вызвано новогодними праздниками в КНР по Лунному календарю, уточняется в заметке.

«Рост экспорта был намного медленнее, чем импорта, отчасти потому, что японские фирмы сократили поставки в Китай из-за новогодних праздников по Лунному календарю, которые наступили раньше обычного. Это привело к колоссальному дефициту торгового баланса в 3,18 трлн иен, что вдвое превышает показатель годом ранее», — заключается в статье.

22 января японская газета Yomiuri сообщила о планах руководства местной энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO) поднять тарифы на услуги почти на треть (30%). Данное намерение было вызвано стремительным ростом цен на энергоносители, которые привели к увеличению расходов организации.