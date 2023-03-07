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В Нацбанке Белоруссии сообщили, что золотовалютные резервы страны в феврале упали на 4,6%

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Объем золотовалютных резервов Белоруссии в феврале сократился на 4,58%. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Национального банка Белорусской Народной Республики на своем сайте.

По состоянию на 1 марта международные резервные активы страны, по предварительным данным, составили $7,769 млрд относительно $8,142 млрд на 1 февраля.

За весь прошлый год белорусские золотовалютные резервы сократились на 5,88%. При этом за 2021 год эти резервы увеличились на 12,8% и на начало 2022 года составили $8,4 млрд.

Международные резервы страны складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде (МВФ) и других резервных ценных бумаг государства.

Во второй половине февраля пресс-служба Банка России опубликовала информацию, согласно которой в период с 3 по 10 февраля объем международных валютных резервов страны сократился на $12 млрд и составил $589 млрд. В начале февраля этот показатель находился на отметке $601 млрд.

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