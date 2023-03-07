Таможня КНР сообщила, что объем экспорта Китая за январь — февраль снизился на 6,8%

Внешний товарооборот Китая с января по февраль 2023 года сократился относительно 2022 года на 6,8%, до $506,3 млрд. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного таможенного управления КНР.

Объем закупок китайской стороны товаров у иностранных государств снизился в январе — феврале на 10,2%, до $389,42 млрд. Аналитики Trading Economics прогнозировали снижение экспорта за отчетный период на 9,4%, импорта — на 5,5%.

В декабре китайский экспорт падал на 9,9%, импорт — на 7,5%.

Ранее 7 марта пресс-служба китайской таможни сообщила, что товарооборот между Китаем и Россией с января по февраль 2023 года вырос в годовом исчислении на 25,9% и превысил $33,68 млрд. Экспорт из Китая в Россию за два месяца увеличился на 19,8% и составил около $15,03 млрд.

На прошлой неделе ТАСС написал о намерении правительства Китая ускорить процесс формирования страны как торговой державы. По данным агентства, республика намерена расширить сферы присутствия национальных компаний на международных рынках.