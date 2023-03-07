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NF Group: площадь элитного жилья за 100 млн рублей в Москве уменьшилась на 12% в 2022 году

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Depositphotos

Площадь элитного жилья в новостройках Москвы стоимостью около 100 млн рублей по итогам 2022 года составила 66 кв. м, что на 8 кв. м или 12% меньше по сравнению с 2021 годом. Об этом написало интернет-издание РБК со ссылкой на исследование аналитиков консалтинговой компании NF Group.

Сокращение площади элитной столичной недвижимости связали с ростом средней цены предложения на первичном рынке дорогого жилья. По итогам четвертого квартала (октябрь — декабрь) 2022 года стоимость квадратного метра в элитных новостройках выросла на 13% относительно аналогичного периода 2021 года и составила 1,5 млн руб.

Рост цен и снижение площади наблюдалось в большинстве центральных районов Москвы. Значительнее всего показатель снизился в районе Чистых прудов — на 39%, до 44 кв. м.

На прошлой неделе «Лента.ру» со ссылкой на данные исследования агентства Zavidov Realty написала, что интерес к элитной недвижимости в Москве в январе 2023 года вырос на 5,5% относительно декабря 2022 года.

Во второй половине февраля директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын сообщил о троекратном падении объема продаж домов в элитных загородных поселках вдоль Рублево-Успенского шоссе в Московской области. В прошлом году продали всего 74 дома.

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