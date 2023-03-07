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Производитель спиртного в России Ladoga начал выпускать готовые алкогольные коктейли

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Global Look Press

Крупный производитель и дистрибутор алкоголя Ladoga (водка «Царская», джин Barrister, виски Fowler's) начал выпускать коктейли крепостью до 35% под брендом «Царская». Об этом написала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

Производитель отметил, что такую продукцию на территории России выпускают впервые. В линейке представлены коктейли Black Russian на основе водки, Negroni с джином и ликером, а также Old Fashioned и Manhattan на основе виски.

В рознице бутылка напитка объемом 0,5 л появится за 620 руб. Продукт пока доступен только в сети винотек Ladoga Wine. До конца 2023 года производитель планирует продать 600 тыс. бутылок.

Алкогольная сибирская группа (АСГ; «Белая березка», «Пять озер», «Хаски», «Сиббиттер») тоже намерена запустить линейку барных коктейлей. Продукция компании появится под маркой «Хаски» на основе водки крепостью 12% стоимостью до 100 руб. за 0,33 л.

Во второй половине февраля омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, владелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов сообщил, что виски индийского производства может оказаться востребованным в барах и ресторанах, поскольку на рынке существует запрос на недорогую продукцию в этом сегменте.

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