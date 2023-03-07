НКР: средний срок ипотеки вырастет до 27 лет в 2023 году, а платеж превысит 30 тыс. рублей

Средний срок ипотечного кредита по итогам года может достигнуть 27 лет, а средний ежемесячный платеж превысит 30 тыс. рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные рейтингового агентства НКР.

Средний срок ипотеки в России по итогам 2023 года может достичь 27 лет, увеличившись за январь—декабрь на 12%, или почти на три года. Средний платеж по ипотеке увеличится на 12,5% и пробьет отметку 30 тыс. рублей. При этом в прошлом году этот показатель поднялся на 2,7%, до 27,5 тыс. рублей, что было ниже официального уровня инфляции в 11,9%. При этом средняя сумма ипотечного кредита в этом году может остаться на уровне прошлого года, то есть около 4 млн рублей.

В НКР указали, что изменения на рынке произойдут из-за ужесточения политики со стороны Центробанка и увеличения ставок. При этом, по предварительным прогнозам, в этом году может быть выдано около 1,4 млн ипотечных кредитов на сумму 5 трлн рублей.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что цены на новостройки и на вторичном рынке могут сравняться, что лишь спровоцирует рост ежемесячных платежей. Ипотечные условия для заемщика могут ухудшиться, а ипотека станет менее доступной из-за роста ставок и увеличения размера первоначального взноса.

5 марта агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы бюро кредитных историй «Скоринг бюро» сообщило, что количество кредитов, взятых для покупки недвижимости, по которым россияне допустили просрочку свыше 90 дней, в январе выросло до максимального уровня с мая 2021 года — 30,4 тыс. займов.