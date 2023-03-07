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«Ъ»: разработчики попросили не лицензировать иностранное ПО для инженеров

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Российские разработчики обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой не допустить лицензирования иностранного программного обеспечения (ПО) для инженеров. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо ассоциации «Отечественный софт», которая объединяет 263 российские IT-компании.

Согласно информации издания, в письме говорится о системах автоматизированного проектирования (САПР), системах моделирования при строительстве объектов (BIM) и системах жизненного цикла объектов (PLM).

Российские разработчики отмечают, что клиенты из России не желают переходить на отечественный софт самостоятельно, а если зарубежные компании сохранят возможность для получения лицензий, то продолжат влиять на рынок.

Ранее генеральный директор Группы Т1 Игорь Калганов рассказывал о страхах айтишников остаться без работы из-за ИИ. По его мнению, IT-специалистам пока не стоит опасаться замены на системы искусственного интеллекта.

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