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Глава Минсельхоза Патрушев рассказал «Ъ» о ситуации в России с семенами

Глава Минсельхоза РФ Патрушев: объективные сложности есть с сахарной свеклой и картофелем

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о том, с какими сложностями столкнулась сельское хозяйство в России.

По словам министра, риски нехватки семян, сельхозтехники и запчастей «объективно есть». Ключевым моментом он назвал обеспеченность семенами. Он уточнил, что по базовым зерновым культурам Россия обеспечена на более 70–90%. Кроме этого, по ряду культур удалось сохранить мощную советскую базу, которая продолжает развиваться.

«С чем объективно есть сложности — это сахарная свекла и картофель. В сахарной свекле на отечественные семена приходится около 3% от общего высева, в картофеле — 9%», — сказал Патрушев.

Он отметил, что над решением проблемы министерство работает совместно с бизнесом.

Патрушев подчеркнул, что модель развития отрасли, которая базируется на иностранной селекции, необходимо менять.

Также министр отметил достаточно напряженную ситуацию с импортной сельхозтехникой, а также комплектующих и запчастей. Он пояснил, что «почти все» зарубежные компании сократили участие на российском рынке, а отечественных объемов пока недостаточно.

В феврале текущего года издание РБК со ссылкой на источник писало, что Минсельхоз планирует вынести на подкомиссию по таможенно-тарифному регулированию вопрос о введении квот на ввоз семян картофеля и ряда иных сельскохозяйственных культур из недружественных стран.

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